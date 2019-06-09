الملك للأردنيين: أنتم درع وطننا ومعول بنائه

عمان-الغد- نشر جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء الأحد، تغريدة عبر ‘‘تويتر‘‘بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 20 قال فيها: “مسيرة وطننا وازدهاره مستمران بفضل الله وسواعد كل الأردنيين والأردنيات، الذين يحرصون على نماء الوطن وقوته ومنعته، أنتم درع وطننا ومعول بنائه، فبعزيمتكم وحبكم لكل ذرة من ترابه تتواصل مسيرة البناء والإنجاز. بوركتم في كل مواقعكم، معكم وبكم ماضون مستمرون بإذن الله.”

مسيرة وطننا وازدهاره مستمران بفضل الله وسواعد كل الأردنيين والأردنيات، الذين يحرصون على نماء الوطن وقوته ومنعته، أنتم درع وطننا ومعول بنائه، فبعزيمتكم وحبكم لكل ذرة من ترابه تتواصل مسيرة البناء والإنجاز. بوركتم في كل مواقعكم، معكم وبكم ماضون مستمرون بإذن الله — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 9, 2019