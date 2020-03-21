الملك للجيش بذكرى معركة الكرامة: “أفاخر بكم الدنيا رفعتم رؤوس الأردنيين عالياً”

عمان- الغد- استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني الذكرى 52 لمعركة الكرامة، ووجه التحية للجيش العربي.
وقال جلالته في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في صباح معركة الكرامة قبل 52 عاما، سطر جنودنا النشامى أسمى معاني التضحية والإخلاص والبطولة”.
وأضاف جلالته: “اليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم. أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليا”.
في صباح معركة الكرامة قبل 52 عاما، سطر جنودنا النشامى أسمى معاني التضحية والإخلاص والبطولة. واليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم. أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليا
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 21, 2020