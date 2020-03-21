الملك للجيش بذكرى معركة الكرامة: “أفاخر بكم الدنيا رفعتم رؤوس الأردنيين عالياً”

عمان- الغد- استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني الذكرى 52 لمعركة الكرامة، ووجه التحية للجيش العربي.

وقال جلالته في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في صباح معركة الكرامة قبل 52 عاما، سطر جنودنا النشامى أسمى معاني التضحية والإخلاص والبطولة”.

وأضاف جلالته: “اليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم. أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليا”.