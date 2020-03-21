أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك للجيش بذكرى معركة الكرامة: “أفاخر بكم الدنيا رفعتم رؤوس الأردنيين عالياً”

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني الذكرى 52 لمعركة الكرامة، ووجه التحية للجيش العربي.

وقال جلالته في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في صباح معركة الكرامة قبل 52 عاما، سطر جنودنا النشامى أسمى معاني التضحية والإخلاص والبطولة”.

وأضاف جلالته: “اليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم. أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليا”.

مقالات ذات صلة

“المياه” تستقبل ملاحظات وشكاوي المواطنين على الرقم 117116

منذ 8 دقائق

معان: التزام المواطنين بـ “حظر التجول”

منذ 15 دقيقة

الأمن العام: ارتفاع عدد المضبوطين لمخالفتهم حظر التجول إلى 155 شخصا عاجل

منذ 23 دقيقة

العقبة: ضبط 21 شخصا خرقوا حظر التجول وتحويلهم إلى المدعي العام (صور)

منذ 26 دقيقة

عاجل

الأمن العام: ارتفاع عدد المضبوطين لمخالفتهم حظر التجول إلى 155 شخصا
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock