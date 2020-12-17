الملك للشباب: التدريب المهني يوفر فرصا عديدة للعمل

الملك يفتتح أكاديمية “جاكوار لاند روفر” للتلمذة المهنية

طارق الدعجة

عمان- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أكاديمية “جاكوار لاند روفر” للتلمذة المهنية في عمان.

وتوفر الأكاديمية، التي تعد الأولى من نوعها إقليميا، الفرصة للشباب الأردني للالتحاق ببرامجها في مسار تقنيات المركبات، بما يؤهلهم لسوق العمل داخلياً وخارجياً.

وأكد جلالة الملك، خلال الافتتاح، أهمية توجه الشباب الأردني نحو التدريب المهني في ظل الطلب المتزايد عليه، معرباً عن فخره بالشباب المتدربين بالأكاديمية، لاهتمامهم بتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا السيارات، ما سيخلق لهم فرصاً عديدة في المستقبل.

ولفت جلالته إلى أهمية الأكاديمية، بحيث تكون نموذجاً للشركات الأخرى لإقامة مشاريع تخدم الشباب، وتوفر فرص العمل، مشيرا إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها التدريب المهني المتقدم للشباب.

وحسب الأكاديمية، التي أنشأتها “محمودية موتورز”، الوكيل الرسمي لسيارات جاكوار ولاند روفر في الأردن، فإن الطلبة الملتحقين ببرامجها يتلقون التدريب مجاناً، كجزء من المسؤولية المجتمعية، حيث يستطيع حالياً الراغب بالتدريب ممن يمتلك مهارات محددة، التقديم عبر جامعة الحسين التقنية.

وتفقد جلالة الملك قاعات التدريس والتدريب في الأكاديمية، واستمع جلالته إلى شرح من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية باسم ملحس حول مراحل التدريب العملي والنظري الممتد على مدى 18 شهراً داخل مشاغل صيانة السيارات والغرف الصفية في الأكاديمية، مشيراً إلى اتفاقية التعاون بين الشركة وجامعة الحسين التقنية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع وزارة العمل وبرنامج خدمة وطن.

وبين أن المتدربين وحال اجتيازهم الامتحانات العملية والنظرية، سيحصلون على اعتماد الأكاديمية في المملكة المتحدة، ليمكنهم من المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا إلى الطلب المتزايد على هذه المهارات في المنطقة.

والتقى جلالته، بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود ملحس، بالطلبة الملتحقين في الأكاديمية، من جامعة الحسين التقنية ومن برنامج خدمة وطن.

وتحدثت المتدربة أماندا الشاعر، أول طالبة تلتحق بالأكاديمية، عن تجربتها في التدريب، مقدمة عرضاً لجزء من المهارات التدريبية التي اكتسبتها.

وعرض رئيس المدربين رفيق حسان، والمدرب عماد يارد، ومديرة استراتيجية التكنولوجيا والسيارات الكهربائية ناديا هديريس، إيجازات عن كيفية تطبيق أحدث الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المستخدمة في التدريب.