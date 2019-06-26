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الملك للشباب والشابات: معكم وبكم تستمر النهضة ويتحقق الإنجاز

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- عبر جلالة الملك عبد الله الثاني عن فخره بالشباب الأردني وهمتهم الصادقة وحبهم الكبير وهم يحتفلون بالأردن ومنجزاته.

وقال جلالته في تغريدة على تويتر صباح اليوم الأربعاء ان الشباب عماد الوطن وبهم تستمر نهضته ويتحقق الإنجاز.

وقال جلالته في التغريدة “من عزائمكم استمد العزيمة، وبفرحكم وسعادتكم تدوم سعادتي.كم كنت فخورا وأنا محاط بالشباب والشابات من مختلف مناطق الوطن وبما شهدت من همتهم الصادقة وحبهم الكبير وهم يحتفلون بأردننا ومنجزاته. أنتم عماد وطننا، ومعكم وبكم تستمر نهضته، ويتحقق الإنجاز”.

وكان جلالته حضر امس احتفال الجامعات الأردنية بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي الذي تخلله عرض لقصص نجاح حققها أبناء الوطن وبناته في عهد جلالته عكست مراحل مهمة في بناء الدولة وتطورها.

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