الملك للملازم الفقهاء: وجودكم يبعث الطمأنينة بين المواطنين

عمان_الغد- هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني الملازم ثاني أسامة الفقهاء من مرتبات إدارة الدوريات الخارجية، بعد مشاهدة جلالته مقطع فيديو للملازم وهو يغطي سيدة مسنة بمعطفه.

وأشاد جلالته بالتعامل الإنساني الذي أبداه رجال الأمن العام في الميدان خلال أزمة كورونا، واصفاً أداءهم بـ”المشرف”.

وقال جلالة الملك “وجودكم بين المواطنين يبعث على الطمأنينة”، لافتاً إلى أن أي بادرة طيبة تترك أثراً كبيراً في نفوس الناس وتجذر العلاقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية