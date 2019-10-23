الملك للوزراء: آن الأوان لاتخاذ قرارات اقتصادية يلمسها المواطن

عمان – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أنه آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة.

وشدد جلالة الملك، خلال الجلسة، على أن تكون حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية واضحة، حتى يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها.

ولفت جلالته إلى أن وجود خطة واضحة للسير إلى الأمام بثبات، سيجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن من الإقليم ومن كل أنحاء العالم، ما من شأنه توفير فرص عمل للأردنيين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها جلالته، خصوصا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.(بترا)