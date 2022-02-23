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الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا

5:49 م2022-02-23

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التقى جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من الكتاب والصحفيين، و تناول اللقاء قضايا الشأن المحلي، وخصوصا مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، والتحديات التي يواجهها الوطن وقدرته على التصدي لها، ودور المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال جلالته خلال اللقاء”لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا “.
وأضاف”كلنا رجال في مصنع الحسين”.

5:49 م2022-02-23
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