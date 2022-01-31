الملك: مستمر معكم على العهد (فيديو)

قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في تغريدة عبر تويتر، صباح اليوم الإثنين، “مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي”.

مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي pic.twitter.com/btRRBeuLDA — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 31, 2022

وصادف يوم أمس الأحد، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد الستّون لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني؛ الابن الأكبر للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين.

وتأتي ذكرى ميلاد قائد الوطن، الحفيد الحادي والأربعين لسيدنا محمد، صلّ الله عليه وسلم، في وقت يزداد فيه الأردن منعة وصموداً، وقُدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل اصلاحي تراكمي يُرسّخ نهج حكم الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون.

ويواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجًا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّراته.

وكانت مراحل حياة جلالته، منذ ميلاده في عمّان، سجلاً معرفياً زاخرا بالوعي والثقافة والمعرفة جعلت من مسيرة جلالته نموذجاً لطالب المعرفة من مصادرها.