الملك: من الواجب الوقوف مع المتقاعدين العسكريين ورعايتهم

عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن فخره واعتزازه بالمتقاعدين العسكريين، قائلا خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، اليوم الأربعاء، “أفخر كثيرا حينما أرى أمثالكم، وأنتم ترفعون معنويات الأردنيين دوما”.

وأشاد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد بالديوان الملكي الهاشمي بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بدور المتقاعدين العسكريين وما قدموه في حماية الوطن والدفاع عن حدوده، وفي مجابهة التحديات خلال المئوية الأولى من عمر الدولة.

وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية دور المتقاعدين العسكريين بالمجتمع، لافتا إلى أنه من الواجب الوقوف مع المتقاعدين العسكريين ورعايتهم.

من جهته، استعرض مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي الخدمات التي تقدمها المؤسسة وإنجازاتها.

وبين أن هنالك أكثر من 220 اتفاقية استخدام متقاعدين مع مؤسسات حكومية وخاصة، توظف نحو 10400 متقاعد ومتقاعدة، بسقف زمني أعلاه 4 سنوات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص.

وتطرق إلى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي ستركز على فتح شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الناجحة لرفد المؤسسة بمردود مالي ولإيجاد وظائف جديدة.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المنتسبين للمؤسسة خلال العام الأخير من 83 ألفا إلى 93 ألفا، لافتا إلى اللقاءات الدورية مع المتقاعدين العسكريين بالمحافظات للوقوف على احتياجاتهم ومتابعتها مع المعنيين.

وتحدّث عدد من المتقاعدين العسكريين، إذ أعربوا عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والتفافهم حولها، مشددين على أنهم الرديف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والذود عنه.

وثمن المتحدثون نهج التواصل الدائم لجلالة الملك مع المتقاعدين العسكريين والاستماع إلى أفكارهم والاهتمام بظروفهم المعيشية ودعمهم، مؤكدين أن متابعة جلالته وسمو ولي العهد لأحوال المتقاعدين، تعد مصدر تقدير واعتزاز.

ولفتوا إلى الجهود التي يبذلها جلالته في شتى المجالات للارتقاء بالوطن، كما عبروا عن دعمهم لمواقف جلالة الملك نصرة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية.

كما استذكر المتحدثون تضحيات الشهداء الأبطال من الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا في سبيل الدفاع عن الوطن والأمة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.