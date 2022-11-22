الملك من تمرين “الحصن المنيع”: اعتز بمنتسبي القوات المسلحة

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، التمرين التعبوي المشترك “الحصن المنيع”، الذي نفذته قيادة الحرس الملكي الخاص، ولواء الملك الحسين بن علي في أحد ميادين التدريب المخصصة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله موقع التمرين رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة.

واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز حول التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي قتالا في المناطق المبنية، ومعالجة الأهداف والتعامل معها حسب السيناريوهات المحتملة والمشابهة، والتدريب على أمن وحماية الشخصيات.

وشاهد جلالته والحضور مجريات التمرين الذي اشتمل على رماية قناصين من الطائرة العمودية، وقتالا في المناطق المبنية نفذته فرق رد الفعل السريع باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، وإجلاء الشخصيات بواسطة طائرات بلاك هوك، إضافة إلى التعامل مع أهداف بالعمق بواسطة طائرات F16، وتطهير الأهداف الأرضية والجوية من قبل الدفاع الجوي الميداني.

وأشاد جلالة الملك بالمستوى المتميز للمشاركين في التمرين وباحترافيتهم العالية، معربا عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ويهدف “الحصن المنيع” إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لمرتبات التشكيلات المشاركة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ في الظروف المشابهة للتمرين ورفع كفاءتهم في المجالات العملياتية واللوجستية، وزيادة التنسيق بين التشكيلات المشاركة.

وحضر التمرين عدد من المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة.