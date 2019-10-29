الملك مهاتفا ترامب: قتل زعيم “داعش” الإرهابي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب

الرياض- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد جلالته خلاله أن قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

كما أكد جلالته، خلال الاتصال، أن الإرهاب عدو مشترك يستهدف الأبرياء دون تمييز، وأنه عدو يستهدف أيضاً استقرارنا وقيمنا الإنسانية.

وشدد جلالته على أن الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن في محاربة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وسيبقى عضواً رئيسياً وفاعلاً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد داعش.

كما عبر جلالته عن تقديره لاستذكار الرئيس الأميركي، للشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، في كلمته التي أعلن فيها عن مقتل زعيم داعش.

وشدد جلالة الملك والرئيس الأميركي، خلال الاتصال، على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية. (بترا)