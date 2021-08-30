الملك مهنئا أوائل التوجيهي: أهمية اختيار التخصص المناسب لسوق العمل

عمان – الغد – كرّم جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الاثنين، أوائل الثانوية العامة للسنة الدراسية 2020/ 2021.

وهنأ جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية، الطلبة المتفوقين على نتائجهم المشرفة رغم أن الظرف لم يكن سهلاً بسبب جائحة “كورونا”، معتبراً أنهم يمثلون قدوة لشباب الوطن وشاباته.

وأكد جلالة الملك أهمية اختيار الطلبة للتخصصات التي تتناسب وسوق العمل، وتخدم مسيرة التنمية والتقدم في الوطن.

ووجه جلالته تحياته وشكره إلى أهالي الطلبة والمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لاستمرار العملية التعليمية رغم أزمة “كورونا”.

وعبّر جلالة الملك عن ارتياحه للعودة القريبة للطلبة إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق والنجاح لهم في حياتهم الدراسية.

وحضر التكريم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس.

جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ أوائل الثانوية العامة على تفوقهم، خلال استقباله لهم في قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويؤكد أهمية اختيار الطلبة للتخصصات المناسبة لسوق العمل #الأردن pic.twitter.com/jTK4vMqmt5 — RHC (@RHCJO) August 30, 2021