الملك: نتطلع لتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين

عمان- الغد- قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ “الأردن يعمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل إصلاحات على مدى الخمس سنوات للاعتماد على نقاط القوة في المملكة”.

وأضاف جلالته خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، أنّ “هنالك العديد من المبادرات الابتكارية الأردنية شوهدت في المنتدى الاقتصادي، ونتطلع أن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، ولا يمكن أن يحصل ذلك لو لم يكن هنالك دعم ألماني وأوروبي ونحن ممتنون لها بهذا الأمر”.

وأشار إلى أنّ “الشعب الأردني يتميز بنسبة كبيرة من الشباب والمواهب”.