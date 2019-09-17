آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك: نتطلع لتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ “الأردن يعمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل إصلاحات على مدى الخمس سنوات للاعتماد على نقاط القوة في المملكة”.

وأضاف جلالته خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، أنّ “هنالك العديد من المبادرات الابتكارية الأردنية شوهدت في المنتدى الاقتصادي، ونتطلع أن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، ولا يمكن أن يحصل ذلك لو لم يكن هنالك دعم ألماني وأوروبي ونحن ممتنون لها بهذا الأمر”.

وأشار إلى أنّ “الشعب الأردني يتميز بنسبة كبيرة من الشباب والمواهب”.

مقالات ذات صلة

أمن الدولة توقف شاهداً بقضية الدخان

منذ 6 دقائق

مجهول يحرق 400 دونم أشجار حرجية ومثمرة في عجلون

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)

صرف مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي

منذ ساعة واحدة

وفاة طفلين غرقاً في الرصيفة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock