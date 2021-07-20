الملك: نقدر دعم الولايات المتحدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن

واشنطن – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء في واشنطن، بوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عبر جلالته عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة، والتي ازدادت حدتها بفعل جائحة “كورونا”.

وأشادت الوزيرة يلين بالإصلاحات التي ينفذها الأردن لتعزيز النمو المستدام وزيادة فرص العمل.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن. -(بترا)