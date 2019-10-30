الملك وأمير الكويت يعقدان مباحثات ركزت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

الكويت– عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الكويت اليوم الأربعاء، مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ركزت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وأكد جلالة الملك وأمير دولة الكويت، خلال المباحثات التي حضرها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، اعتزازهما بالعلاقات الأردنية الكويتية الراسخة، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين. وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وعبر جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة، بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وقدر جلالة الملك عاليا المواقف الحكيمة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. وشدد جلالته على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي، مؤكدا جلالته أن أمن الخليج من أمن الأردن. وأعرب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل دعم القضايا العربية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتناولت المباحثات مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين. وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال. كما حضرها عن الجانب الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، أحمد فهد سليمان الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني. — (بترا)أ