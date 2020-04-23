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الملك وأمير دولة الكويت يبحثان سبل تنسيق التعاون لمواجهة كورونا

منذ 58 ثانية
جلالة الملك عبد الله الثاني

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عمان– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد جلالة الملك وأمير دولة الكويت، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، بما في ذلك التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وأعرب جلالته عن تقديره لدولة الكويت الشقيقة على دعمها المستمر للأردن، خصوصا في جهود التصدي للوباء، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأبدى جلالته استعداد الأردن لتقديم أية مساعدة يحتاجها الأشقاء في دولة الكويت. وتبادل جلالته وسمو أمير دولة الكويت التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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