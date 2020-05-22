الملك يتبادل تهاني بقرب حلول العيد مع أمير الكويت والعاهل البحريني

عمان- الغد- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وتناول الاتصال العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستجدات المنطقة بما في ذلك سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وتناول الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الجمعة، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة بما في ذلك مواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.