الملك وأمير قطر يبحثان في بغداد العلاقات الثنائية

بغداد – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال لقائهما في العاصمة العراقية اليوم السبت، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، سبل توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها.

كما جرى بحث الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة.

بترا