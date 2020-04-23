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الملك والرئيس التونسي يبحثان سبل التعاون لمواجهة كورونا

منذ 17 دقيقة

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عمان – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيّد، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وجرى التأكيد خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وتونس للتصدي للآثار الناجمة عن الوباء، حيث أعرب الرئيس التونسي عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب تونس في جهودها لمواجهته.
وتبادل جلالته والرئيس التونسي التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.-(بترا)

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