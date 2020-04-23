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الملك والرئيس المصري يبحثان جهود التصدي لكورونا

منذ ساعتين

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عمان -بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجهود المشتركة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد جلالة الملك والرئيس المصري، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، بما في ذلك التصدي لآثار الوباء الإنسانية والاقتصادية.
وتناول جلالة الملك والرئيس المصري آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الحل السياسي لقضايا المنطقة.
وتبادل جلالته والرئيس السيسي التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. (بترا)

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