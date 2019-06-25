الملك والسيسي يبحثان باتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

عمان- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. -(بترا)