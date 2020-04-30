الملك والعاهل الإسباني يبحثان سبل تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

عمان – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها، فضلا عن حرص البلدين على تبادل الخبرات والمساعدة للحد من انتشار الفيروس.

وتناول الاتصال متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

–(بترا)