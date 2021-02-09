الملك والمستشارة الألمانية يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

عمان- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وتم التأكيد، خلال اتصال عبر تقنية الاتصال المرئي، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعبر جلالة الملك، خلال الاتصال الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى الأردن والمنطقة، ولدورها في دعم الأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بهذا الخصوص.

وتطرق الاتصال إلى الجهود التي يبذلها الأردن في مواجهة جائحة كورونا وخطته لتوزيع اللقاح خاصة شمول اللاجئين فيها، حيث تلقى أول لاجئ في العالم اللقاح ضد الفيروس في المملكة.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وهنأت المستشارة الألمانية جلالة الملك بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، معربة عن أمنياتها للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاتصال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات. -(بترا)