الملك والملكة وولي العهد يهنئون بعيد الفطر

عمان-الغد- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الأمة بعيد الفطر السعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال جلالته: “أهنئ أبناء وبنات وطننا الغالي بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا الله أن يجعلها أيام خير وبركة، ويعيده على الأردن الحبيب ونحن نحقق المزيد من طموحاتنا وما يصبو إليه شعبنا من إنجازات، بوحدتنا وتماسكنا وسعينا جميعا نحو الأفضل. وكل عام والوطن وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير”.

أهنئ أبناء وبنات وطننا الغالي بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا الله أن يجعلها أيام خير وبركة، ويعيده على الأردن الحبيب ونحن نحقق المزيد من طموحاتنا وما يصبو إليه شعبنا من إنجازات، بوحدتنا وتماسكنا وسعينا جميعا نحو الأفضل. وكل عام والوطن وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 4, 2019



كما وهنأت جلالة الملكة عبر حسابها على موقع “توتير”، قائلة: “عيد فطر سعيد وكل عام والجميع بألف خير”.

عيد فطر سعيد وكل عام والجميع بألف خير

Wishing you all a blessed Eid #عيد_مبارك — Rania Al Abdullah (@QueenRania) June 4, 2019



وهنأ أيضا ولي العهد الأمير حسين عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، قائلا: “تقبّل الله طاعاتكم، وأدام عليكم اليمن والبركة. كل عام و #أردننا بألف خير”.