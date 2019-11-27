الملك والملكة يزوران مهرجان الزيتون الوطني العشرين في حدائق الحسين (صور)

عمان-الغد- زار جلالة الملك عبدالله وجلالة الملكة رانيا، مساء الأربعاء، مهرجان الزيتون الوطني العشرين في حدائق الحسين.

وكان وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، افتتح مهرجان الزيتون الوطني العشرين اليوم الاربعاء.

وحضر افتتاح المهرجان عدد من الوزراء والسفراء العرب والاجانب والنواب والاعيان والمنظمات الدولية والاتحادات والنقابات الزراعية ونحو 4 آلاف زائر.

يذكر ان المهرجان الذي يقام على مساحة 4 آلاف متر في حدائق الحسين سيستمر حتى مساء الجمعة المقبل، ويضم عددا كبيرا من السلع والمنتجات الريفية واقسام خاصة للفحص زيت الزيتون في شراكة مع الغذاء والدواء ومؤسسات رقابية للوصول إلى غذاء ومنتج آمن وصحي وعالي الجودة.











الملك والملكة يزوران مهرجان الزيتون الوطني العشرين في حدائق الحسين