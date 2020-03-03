الملك والملكة يصطحبان الملك هارالد الخامس والملكة سونيا في زيارة إلى موقع المغطس (صور)

عمان- اصطحب جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، وجلالة الملكة سونيا، في زيارة إلى موقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس).

ولفت جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، إلى أهمية تعزيز السياحة بين الأردن والنرويج، خصوصا السياحة الدينية، واستقبال المزيد من الحجاج المسيحيين إلى موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس)، والأماكن المقدسة.

وأكد جلالته أهمية حماية الوجود المسيحي في المنطقة، باعتباره جزءا أصيلا من نسيج ومستقبل الشرق الأوسط.

وجال جلالتاهما، برفقتهما جلالة الملكة رانيا العبدالله وجلالة الملكة سونيا، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، في الموقع، حيث زارا نهر الأردن، وموقع عمّاد السيد المسيح، والكنائس المبنية بذكرى تعميده.

كما استمع جلالتاهما إلى شرح قدمه مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجيان عن الأهمية الدينية والقيمة الأثرية للموقع، مشيرا إلى ما يتميز به الأردن من عيش مشترك ووئام، فضلا عن قيم المحبة والتسامح والاعتدال.

ورافق جلالتاهما في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله

الملك والملكة يصطحبان الملك هارالد الخامس والملكة سونيا في زيارة إلى موقع المغطس