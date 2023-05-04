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الملك والملكة يغادران لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز

1:26 م2023-05-04
الملك يهنئ بعيد استقلال تونس

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غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله أرض الوطن، اليوم الخميس، متوجها إلى لندن لحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وجلالة الملكة القرينة كاميلا، التي ستقام يوم بعد غد السبت.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

1:26 م2023-05-04
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