الملك والملكة يقدمان الهدايا لأطفال مركز الحسين للسرطان

عمان- الغد- حرص جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، على تقديم الهدايا لأطفال مركز الحسين للسرطان بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ووزع المركز الهدايا على الأطفال فكان لها الأثر الكبير في إدخال الفرح إلى قلوبهم.

كما أهدى جلالتاهما للمركز أجهزة كمبيوتر لوحية (Tablets)، والتي ستساهم في إحداث نقلة في عملية تعليمهم، وإعطائهم فرصة لقضاء وقت ممتع خلال رحلة العلاج الطويلة.

وعبّرت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عن تقديرها، قائلة: “أشكر من كلّ قلبي جلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا على وقوفهما منذ اليوم الأوّل إلى جانب مرضى السّرطان، فهذه اللفتة الإنسانيّة عبارة عن إحدى مواقف جلالتيهما الكريمة الّتي لطالما غمرا بها مرضى السّرطان على مدى السنوات”.

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