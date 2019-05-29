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الملك والملكة يقيمان مأدبة إفطار للأيتام

منذ 5 دقائق

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عمان – أقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، في متحف الأطفال اليوم الأربعاء، مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من المؤسسات والجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمستفيدين من صندوق الزكاة في جميع محافظات المملكة.
واطمأن جلالتاهما على أوضاع الأيتام، واستمعا إلى احتياجاتهم، مثلما حضر جلالتاهما جانبا من الفقرات الترفيهية التي أقيمت للأطفال الأيتام قبيل الإفطار.
وحضر مأدبة الإفطار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ووزيرة التنمية الاجتماعية، ومدير عام صندوق الزكاة. – بترا

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