الملك والملكة يهاتفان مصابة بكورونا وطبيبتها بعد نجاح عملية قيصرية لها

عمان-الغد- هاتف جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله مساء الجمعة طبيبة أجرت عملية قيصرية لمصابة بكورونا، كما اطمأن الملك والملكة على المصابة التي ترقد على سرير الشفاء بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في مدينة إربد.

وعبّر جلالة الملك في اتصاله مع أستشارية النسائية والتوليد في المستشفى الدكتورة ليلى الزغل عن تقديره لجهودها، معرباً عن اعتزازه الكبير بالكوادر الأردنية والكفاءات الطبيبة التي يتمتع بها وطننا.

وأعربت المصابة أحلام الردايدة، عن سعادتها بالاتصال من قبل جلالتيهما.

وقالت الردايدة: “أشكر جلالة الملك والله يديمه فوق روسنا”، مناشدة الشعب الأردني الالتزام بقوانين واجراءات الحظر والسلامة العامة المقرة من قبل الحكومة.

وأضافت في حديثها: “إن شاء الله ما حدا يكون بمكاني وما نشوف حدا مصاب بهالمرض”.

وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية التزام البيوت في هكذا ظرف للحفاظ على صحة الأردنيين كافة، ولأنّ الالتزام لمصلحتهم وسلامتهم.

وكانت الحالة الصحية للسيدة تتطلب إجراء عملية قيصرية ليس لان الحالة مصابة بفيروس كورونا، حيث أكدت الطبيبة أن الأم والطفلة بحالة صحية جيدة.

وبينت الطبيبة أن المريضة تم تحويلها من مستشفى ايدون العسكري من يوم الثلاثاء الماضي بعد ظهور اعراض فيروس كورونا عليها، وعند فحصها تبين اصابتها بالفيروس.

وقالت انه تم فصل الطفلة عند والدتها لاجراء الفحوص المخبرية للطفلة، مؤكدة أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية وإنما عن طريق اللمس والتنفس.

وأضافت ان العملية أجريت بعد أخذ الاحتياطات اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة بالمستشفى من أطباء تخدير وباطني وأطفال وأمراض معدية، وفنيي تخدير وتمريض، مبينة ان المريضة تبلغ من العمر 30 عاما وانتقلت اليها العدوى جراء الاختلاط بحفل زفاف اقيم بصالة للافراح بمدينة اربد.-(هلا اخبار)