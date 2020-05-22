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الملك وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

منذ 32 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - (أرشيفية)

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عمان- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وخلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن بحث التطورات في المنطقة بما في ذلك سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد. -(بترا)

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