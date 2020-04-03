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الملك ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان أهمية التصدي لآثار “كورونا” الإنسانية والاقتصادية

منذ ساعتين

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عمان – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سبل التنسيق والتعاون المشترك، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد جلالته، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأوروبي، أهمية حماية صحة وسلامة الشعوب، والتصدي لآثار الوباء الإنسانية والاقتصادية.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود الدولية بهذا الخصوص، معرباً عن تضامن الأردن مع دول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع في مواجهة الوباء.
وأشاد جلالته بعلاقات التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، مثمناً الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة، في العديد من المجالات.(بترا)

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