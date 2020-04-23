الملك ورئيس الوزراء الياباني يؤكدان أهمية استمرار تنسيق الجهود للتصدي لكورونا

عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أهمية استمرار تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والدولي، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة الشعوب.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لليابان على دعمها المستمر للأردن، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية، مشددا جلالته على وقوف المملكة إلى جانب اليابان في جهودها لمواجهة هذا الوباء. وأكد جلالته عمق علاقات الصداقة بين الأردن واليابان، والحرص على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما. — ( بترا)