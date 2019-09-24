الملك ورئيس الوزراء الياباني يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين

عمان- الغد- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في نيويورك أمس الاثنين، سبل توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية منها.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على عمق العلاقات الأردنية اليابانية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب جلالته عن تقديره لليابان على دعمها للأردن في تنفيذ العديد من البرامج التنموية.

وتطرق اللقاء، الذي تخلله عشاء عمل، إلى مجمل التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، والتنسيق الأردني الياباني بهذا الخصوص.

كما جرى بحث جهود تحقيق السلام، حيث أكد رئيس الوزراء الياباني التزام بلاده في حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الأعباء التي تتحملها المملكة في استضافة اللاجئين السوريين.

وأكد حرص اليابان على تعزيز التعاون مع الأردن بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وبما ينعكس إيجابيا على مصالح الشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.