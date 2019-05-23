الملك وصالح يؤكدان الاستمرار في تطوير التعاون الأردني العراقي

عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، خلال مباحثاتهما في عمان اليوم الخميس بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاستمرار في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها. وخلال مباحثات ثنائية وموسعة عقدت في قصر بسمان، اتفق جلالة الملك والرئيس العراقي على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق إزاء مختلف القضايا وبما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة العربية.

وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار.

وتم التأكيد على أهمية مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق التي عقدت في القاهرة شهر آذار الماضي والبناء عليها لتوسيع مستويات التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاث.

وأكد جلالة الملك والرئيس العراقي أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق لجهة النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية، وضرورة تذليل العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين. وجرى التأكيد على أهمية تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة مختلف التحديات.

وتناولت المباحثات القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين يمكن الأشقاء الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جرى بحث التطورات الإقليمية الراهنة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في العراق، فيما حضرها عن الجانب العراقي رئيس جهاز المخابرات والسفيرة العراقية في عمان. -(بترا)