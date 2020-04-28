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الملك وميركل يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة كورونا

منذ ساعتين
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية توحيد الجهود الثنائية والدولية لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وشدد جلالة الملك والمستشارة ميركل، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواصلة التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وأكد جلالة الملك متانة العلاقات الأردنية الألمانية، والحرص على تعزيز التعاون في شتى الميادين.
بترا

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