الملك ووزير الدفاع الأميركي يبحثان جهود الحرب على الإرهاب

واشنطن – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآفاق التعاون في المجالين العسكري والأمني.

كما بُحثت آخر التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.-(بترا)