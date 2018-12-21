الملك والأمراء يتناولون “الفلافل” في جبل عمّان (فيديو وصور)

عمان- الغد- زار جلالة الملك عبد الله الثاني، برفقة الأمير الحسين ولي العهد، والأميران هاشم وسلمى، اليوم الجمعة، منطقة الدوار الأول في جبل عمّان.

وتناول جلالته وسموهم “الفلافل” من مطعم القدس في شارع الريبنو كما زاروا مطعم العربي للشاورما، حيث التقط المواطنون صوراً تذكارية معهم.

فيديو آخر لزيارة جلالة الملك برفقة سمو الأمراء لجبل عمّان #الغد #الأردن pic.twitter.com/Lt5PwkVqq8 — جريدة الغد (@AlghadNews) December 21, 2018

ونشر ولي العهد صورة تجمعه بجلالة الملك والأمير هاشم والأميرة سلمى عبر حسابه على انستغرام، معلقاً عليه بالقول: “جمعة مباركة للجميع #أردننا”.