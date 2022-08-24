الملك وولي العهد يتابعان تمرين النور الساطع (صور)

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مجريات التمرين التعبوي (النور الساطع)، الذي نفذته كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الآلية/1 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق، عن أبرز ما يشمله التمرين، الذي أقيم في أحد ميادين التدريب المتخصصة.

واشتمل التمرين على فرضيات تحاكي سيناريوهات متوقعة، وهجوم مدبر (مشاة راجلة) بإسناد مدفعي وجوي، بهدف تدريب المشاركين على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية، وكيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ وصولا للأهداف المرجوة.

وأبدى جلالته اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية للمشاركين في التمرين في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

يشار إلى أن التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولا إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.