الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان

عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من عدد من ملوك وقادة وأولياء عهد الدول العربية والإسلامية الشقيقة وكبار الشخصيات من هذه الدول، أعربوا فيها عن تمنياتهم أن يعيد الله تبارك وتعالى الشهر الفضيل على جلالته وعلى الشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفاعليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة المباركة.-(بترا)