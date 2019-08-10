الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عمان – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبروا فيها عن أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من عدد من أصحاب السمو الأمراء والشيوخ وكبار المسؤولين في عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

وتلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة المباركة.-(بترا)