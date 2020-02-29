الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف غداً الأحد، الأول من آذار، عبر فيها مرسلوها عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

وأكد مرسلو البرقيات اعتزازهم بالقرار التاريخي الوطني الشجاع الذي اتخذه المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي، مسطراً بذلك صفحة من صفحات المجد التي تضاف إلى صفحات التاريخ الهاشمي في سبيل الدفاع عن الأمة وتحقيق آمالها وطموحاتها، تجسيدا لمبادئ ورسالة الثورة العربية الكبرى.

واستذكروا، بكل معاني الفخر، البطولات والتضحيات التي سطرها نشامى الجيش العربي المصطفوي، في شتى ميادين الشرف والبطولة، والتي توثقت في ذاكرة الوطن والأمة، وشهدت عليها دماء شهدائنا الأبرار، التي روت أرض الأردن الطهور، ومواطن العروبة.

وقدروا عالياً الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، لتبقى درع الوطن وسياجه المنيع، وحامية لرسالة قيادة الهاشميين التاريخية، وقيمهم النبيلة في الحرية والعدالة والتسامح واحترام حقوق وكرامة الإنسان. -(بترا)