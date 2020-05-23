الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر

عمان – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة، وعدد من كبار الشخصيات فيها.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن يرفع عن بلاد المسلمين والعالم، ما أصابها جراء انتشار وباء كورونا.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة.-(بترا)