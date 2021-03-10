الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

عمان – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف غدا الخميس، عبر فيها مرسلوها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

وأكد مرسلو البرقيات أن ذكرى الإسراء والمعراج تجسد أعظم المعجزات، وتمثل محطة مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وتكريما من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد، صلى الله عليه وسلم.

وعبروا عن فخرهم بالقيادة الهاشمية التي تمثل الامتداد الطيب المبارك لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، لافتين إلى الدور المحوري لجلالة الملك في رعاية المقدسات في القدس وإعمارها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. -(بترا)