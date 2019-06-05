الملك وولي العهد يصليان العيد في العقبة (فيديو وصور)

عمان- الغد- شارك جلالة الملك عبدلله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جموع المصلين أداء صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشريف الحسين بن علي في محافظة العقبة.

واستمع جلالة الملك وسمو ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين والمصلون، إلى خطبة العيد التي ألقاها الشيخ عبدالله الشهبان، وتناول فيها فضائل شهر رمضان المبارك.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في صلاة عيد الفطر السعيد. كل عام وأنتم بخير #الأردن pic.twitter.com/ihFM67qJ2q — RHC (@RHCJO) June 5, 2019

ولفت الشيخ الشهبان إلى أن الله عز وجل أكرم الأمة الإسلامية بعد أدائها صيام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر، الذي يسمى اليوم الأول منه يوم الجائزة. وقال إننا في الأردن نعيش أسرة واحدة متحابة متعاونة على عمل الخير.