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الملك وولي العهد يصليان العيد في العقبة (فيديو وصور)

منذ 7 ساعات

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عمان- الغد- شارك جلالة الملك عبدلله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جموع المصلين أداء صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشريف الحسين بن علي في محافظة العقبة.

واستمع جلالة الملك وسمو ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين والمصلون، إلى خطبة العيد التي ألقاها الشيخ عبدالله الشهبان، وتناول فيها فضائل شهر رمضان المبارك.

ولفت الشيخ الشهبان إلى أن الله عز وجل أكرم الأمة الإسلامية بعد أدائها صيام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر، الذي يسمى اليوم الأول منه يوم الجائزة. وقال إننا في الأردن نعيش أسرة واحدة متحابة متعاونة على عمل الخير.

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