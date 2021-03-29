الملك وولي العهد يعزيان أمير وولي عهد الكويت

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور لها بإذن الله، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله أن يلهم سمو الشيخ نواف، والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور لها بإذن الله، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وعبر سمو ولي العهد عن التعازي والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته. -(بترا)