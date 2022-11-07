الملك وولي العهد يغادران إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر تغير المناخ

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين أرض الوطن متوجها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

ويشارك نحو 110 من قادة الدول والحكومات الإثنين في أعمال قمة المناخ “كوب 27″، وذلك في ظل ضغوط كبيرة لتعزيز التعهدات المناخية الدولية لمكافحة الاحترار الآخذ بالارتفاع ودعم الدول الفقيرة التي تعد من أكبر ضحايا التغير المناخي.

وسيجري القادة مداخلات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ في إطار قمة “كوب27″، حيث ستتركز هذه المداخلات في إطار الأزمات المتعددة المترابطة التي تهز العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم الجامح وخطر وقوع ركود وأزمة الطاقة في ظل تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، إلى جانب أزمة الغذاء فيما سيتجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة.