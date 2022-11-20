الملك وولي العهد يغادران إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة.

ويرافق جلالة الملك في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وسيحضر جلالة الملك وسمو ولي العهد، بدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفل افتتاح بطولة كأس العالم – فيفا قطر، الذي سيقام مساء اليوم، بحضور عدد من زعماء وقادة الدول.

وأدى سمو الأمير رعد بن زيد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.