الملك يؤكد أهمية العمل بتشاركية لرسم خارطة طريق للمئوية الثانية

عمان – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية العمل بتشاركية لرسم خارطة طريق للمئوية الثانية للدولة الأردنية.

وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء شخصيات من محافظات عدة، على ضرورة المضي قدما وبكل ثقة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن التي تتقدم على كل شيء.

ولفت جلالته إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في مواصلة تطوير أداء المؤسسات وتحسين الخدمات فيها.

وتحدث الحضور عن أهمية توجيهات جلالة الملك بإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، وعن دور الإعلام المهني والمسؤول في تعزيز مسيرة البناء، وضرورة مواصلة العمل على تطوير القطاع الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوحيد الجهود لدعم البحث العلمي، والاستمرار في إقامة المشاريع الصغيرة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، وعدد من مستشاري جلالة الملك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة. -(بترا)