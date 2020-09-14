الملك يؤكد اعتزازه بدور القوات المسلحة في حماية حدود المملكة

عمان – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قادة وحدات في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها جلالته مع قادة الوحدات.

وجدّد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على اعتزازه بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حماية حدود المملكة، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه.

كما تناول اللقاء العديد من القضايا، خاصة تلك المتصلة بالتطورات التي يشهدها الإقليم.

وأكد جلالة الملك عمق العلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الأشقاء العرب، ودول المنطقة والعالم.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استمرار تطوير وحدات القوات المسلحة وتشكيلاتها وتزويدها بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من القيام بواجباتها العملياتية، وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في الإقليم وعلى جميع المستويات تحقيقاً لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبين اللواء الركن الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل وبشكل مستمر على الاهتمام بمختلف النواحي اللوجستية والفنية، التي تنعكس إيجاباً على أداء مهامها وواجباتها إضافة إلى السعي لتحسين ظروف منتسبيها من عاملين ومتقاعدين.

واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز من قادة الوحدات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات.

واستعرض قادة الوحدات عدداً من القضايا والأمور التي تهم وحداتهم في مختلف المستويات وسبل تطويرها، بما يخدم طبيعة عملها، مؤكدين جاهزية وحداتهم القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها.

ويأتي اللقاء حرصاً من جلالة الملك على اهتمامه وتواصله الدائمين مع مرتبات القوات المسلحة في مختلف مواقعهم.- (بترا)